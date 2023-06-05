Özbekistan’ın tercihi Erciyes oldu
YÜKSEK İRTİFA KAMPI OLARAK ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINA HİZMET VEREN ERCİYES DAĞI, ÖZBEKİSTAN BİSİKLET MİLLİ TAKIMI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.
KAYSERİ 05.06.2023, 13:51
Yüksek İrtifa Kampı olarak çeşitli spor dallarına hizmet veren Erciyes Dağı, Özbekistan Bisiklet Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın dört bir tarafından gelen sporcuların tercih ettiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Özbekistan Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyor. Erciyes’in temiz havasını tercih eden Özbekistan Milli Takımı, belirlenen güzergahlarda antrenmanlarını sürdürüyor.