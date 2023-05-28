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Oyunu kullanan Baki Ersoy: “Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum”
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, “AÇIK ARA FARKLA RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAZANACAKTIR DİYE UMUT EDİYORUM” DEDİ.
KAYSERİ 28.05.2023, 12:03
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum” dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi ilçesinde bulunan Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulu’nda 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, “İkinci tur oyumuzu kullandık. İnşallah vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olur. Bugün açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum. Tem umudum o. Çünkü kaybetmek istemiyoruz. Milletimizin de feragatına güveniyoruz. İnşallah hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.