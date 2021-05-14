Otomobiller çarpıştı, sürücü sıkıştı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesinde meydana gelen kazada 38 TD 454 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir araç çarpıştı. Plakası belirlenemeyen araç kaza yerinden ayrılırken, diğer otomobilin sürücüsü sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil içerisinde sıkılan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.