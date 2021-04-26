banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ 26.04.2021, 15:06
2
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 46 KG 8269 plakalı otomobil ile 38 ADJ 932 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle 46 KG 8269 plakalı otomobil sulama kanalının duvarına çarparak dururken, içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?