Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında C.F.’nin kullandığı 38 JF 773 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 38 GH 029 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, M.B. ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralananları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.