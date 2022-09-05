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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
KAYSERİ 05.09.2022, 09:44
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.S. yönetimindeki 38 AFP 098 plakalı araç ile D.N. yönetimindeki 06 CMU 356 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 38 AFP 098 plakalı araç yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü E.S. ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.S., tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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