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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYSERİ 13.09.2021, 22:31
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet N. (18), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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