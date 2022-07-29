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Otomobile çarpan tır makasladı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobile çarpan tır makaslayarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ 29.07.2022, 09:32
Otomobile çarpan tır makasladı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobile çarpan tır makaslayarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada, S.Ö. yönetimindeki 38 AEF 777 plakalı tır önünde seyreden 34 FFC 569 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, makaslayarak durabilen tırın şoförü S.Ö. ile birlikte 34 FFC 569 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye giden ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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