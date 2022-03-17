Otomobile çarpan ticari araç bariyerlere girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobile çarptıktan sonra bariyerlere giren ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 EZ 638 plakalı ticari araç, aynı güzergahta seyir halinde bulunan 38 H 3891 plakalı araca arkadan çarptı. Ardından refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabilen ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı şahısta ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada karışan otomobillerde yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.