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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ 09.07.2022, 15:29
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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