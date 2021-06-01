banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ 01.06.2021, 19:23
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi-Yahyalı yolu Karacaviran mevkiinde 35 HE 3155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu