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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Kayseri’de otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
KAYSERİ 24.12.2020, 10:27
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Kayseri’de otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 80’inci kilometresinde meydana gelen kazada, S.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Kenan Gündoğdu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Kenan Gündoğdu’nun cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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