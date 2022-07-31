Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, oto pazarında denetim yapıldı.

İl genelinde meydana gelebilecek ’Oto Hırsızlığı’, ’çenç yapılan otoların alınıp satılması’ ile ilgili olarak pazar günleri kurulan oto pazarı ve galericiler sitesinde Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde toplam 145 araç ve 54 şahıs sorgulanırken herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

Konu ile ilgili olarak polis ekiplerince vatandaşlar ve esnaflara; cenç ve çalıntı otolarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.