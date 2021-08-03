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Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi Türkiye 3.’sü oldu

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Onur Şahin, 2021 YKS sınavında Türkiye 3.’sü oldu.

KAYSERİ 03.08.2021, 09:25
Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencisi Türkiye 3.’sü oldu

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Onur Şahin, 2021 YKS sınavında Türkiye 3.’sü oldu.

Başarılı eğitim kurumlarından biri olan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi son yıllarda başarısı ile dikkat çekiyor. Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyat yarışmalarında son 2 yıldır altın, gümüş ve bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza atan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, bu yıl da YKS sınavında Türkiye üçüncüsü çıkardı. 12. sınıf öğrencisi Mehmet Onur Şahin okul kurslarına düzenli olarak devam ederek planlı ve disiplinli çalışmalarının meyvesini Türkiye üçüncülüğü ile almış oldu.

Okul Müdürü İsmail Kaya, başarısından dolayı Onur Şahin’i tebrik etti.
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