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Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı spor salonunu, Melikgazi Belediyesi’nin anaokulunu ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’ın ilk ve ortaokulunu yapacağı 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nin temeli atıldı.

KAYSERİ 17.12.2020, 15:42
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Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı spor salonunu, Melikgazi Belediyesi’nin anaokulunu ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’ın ilk ve ortaokulunu yapacağı 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nin temeli atıldı.

Geçtiğimiz ay, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ne hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak olan 16 derslik ortaokul ile 16 derslik ilkokul, ayrıca Melikgazi Belediyesi tarafından 8 derslik anaokul, açık spor sahaları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan kapalı spor salonu inşaatına ait Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Osman Ulubaş arasında protokol imzalanmıştı.

Bu protokol kapsamında bugün Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nin temel atması gerçekleştirildi. Temel atma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan temel atma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Osman Ulubaş, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri ile birlikte yine Kayseri’ye çok güzel bir eser kazandırıldığını belirterek, “Osman amcamız ilk ve ortaokulu, Melikgazi Belediyemiz Anaokulu ve çevre düzenlemesini, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Kapalı Spor Salonu’nun inşasını gerçekleştiriyoruz. Rabbim kıymetli hayırseverimizin hayırlarını kabul eylesin” dedi.

Hayırsever iş insanı Osman Ulubaş ise konuşmasında “Allah’a şükür gücüm eğitime yetiyor, 34 yıldır önce Allah’ın sayesinde sonra sizlerin manevi desteğiyle Kayseri’ye bir şeyler yapmaya çalışmaktayız. Önce eğitim diyoruz, Allah canımı sağ ettikçe, nefes aldığım sürece eğitime desteği sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da törende yaptığı konuşmada, “İlkokul ve ortaokulu Osman Ulubaş, anaokulu Melikgazi Belediyesi, kapalı spor salonunu da Büyükşehir Belediyesi yapacak. Toplam 16 bin metrekarelik bir eğitim kompleksi olacak. Buranın ismini de Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi olarak nitelendiriyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Cenab-ı Allah Osman amca gibi hayırseverlerimizin sayısını artırsın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından dualar eşliğinde temel atma gerçekleştirildi.
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