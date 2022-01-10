OSB’ler, mesleki eğitimin’ irtibat noktası’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katılımıyla ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen programla eş zamanlı yapıldı.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu’nun açılışı Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Açılışa Kayseri OSB Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kulak, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Güneş, Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman ve Okul Öğretmeni Nihat Altınay katıldı. Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, açılan irtibat bürosu kanalıyla sanayide staj gören öğrencileri takip edecek ve sanayicilerle mesleki eğitim konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur da, Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelindeki OSB’lerde yer alan Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürolarının toplu olarak açılışını gerçekleştirdi.