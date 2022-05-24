OSB’den istifa

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanvekili Süleyman Sarptaş, görevlerinden istifa ettiğini açıklamadı.

Süleyman Sarptaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2015 yılından bugüne kadar tüm gayretim ve titizliğim ile Kayseri organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanvekilliği görevini yürütmekteyim. Bu süreçte şahsıma gerekli desteği gösteren öncelikle Başkanım Tahir Nursaçan, değerli yönetim kurulu üyeleri, Kayseri OSB sanayicilerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Şahsım, göreve geldiğim 2015 yılından itibaren hem şehrimiz hem organize sanayicisi hem de tüm çalışma arkadaşlarımız için her türlü desteği sağlayıp, şehrimizin gelişmesi ve sanayimizin büyümesi, yatırımların artması için tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla çeşitli fedakarlıklarda bulunduk. Şehrimiz ve sanayicimiz için her türlü fedakarlıkla görevimi icra etmemin mutluluğu ve huzuru içerisindeyim. Ancak gelinen bu safhada yönetim kurulu ve başkanvekilliği görevlerimden 23.05.2022 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.”