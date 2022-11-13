OSB’den 100 milyon TL’lik enerji altyapısı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölgenin elektrik nakil hatları alt yapısında 100 milyon TL’lik yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatacak.

Elektrik dağıtım alt yapısına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB sanayicisine hizmet yolunda yeni bir müjdeli haberi paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 megavatlık bir trafo kurulma çalışmalarının başlandığını kaydeden Başkan Yalçın; “Bölgemiz elektrik ihtiyacının karşılanması noktasında alt yapının büyük önem taşıması nedeniyle TEİAŞ ile yeni bir trafo kurulması için yaptığımız görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. TEİAŞ tarafından 100 megavatlık trafo kurulması için çalışmalara başlandı. İnşallah önümüzdeki yılın Nisan - Mayıs aylarında TEİAŞ’ın çalışmaları sonlanacak. Bu aşamada Kayseri OSB olarak biz de alt yapı çalışmalarımıza başlayacağız” dedi. Altyapı çalışmalarının enerji dağıtım şebekesindeki yükün paylaştırılması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Yalçın; “Kayseri OSB olarak, sanayicilerimizin enerjiye daha verimli ulaşması amacıyla 100 milyon TL tutarında bir alt yapı yatırımını gerçekleştireceğiz. TEİAŞ’ın trafo kurulumunun hemen ardından kısa sürede yatırımımızı gerçekleştirmiş olacağız. Kayseri OSB sanayimiz için durmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, başlattıkları diğer yeni projelerle birlikte yeni elektrik alt yapı yatırımının da Kayseri OSB sanayicisine hayırlı olmasını diledi.