OSB’de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2022 Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yetki belgesini aldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca ilk yönetim toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Kamil Akçadırcı ile bir süre sohbet etti. Ziyarete Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel katıldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İl Müdürü Kamil Akçadırcı’ya genel kurula sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri yetki belgesini de aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, ilk toplantısını da gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Toplantıda, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Yalçın, Başkanvekilliğine ise Murat Yibur getirildi. Yönetim Kurulu Toplantısında, hizmetlerle ilgili Bölge Müdürlüğü gündemindeki konular da görüşüldü.