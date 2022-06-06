OSB’de seçim tarihi belli oldu

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde hazırda bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin istifasının ardından yapılacak seçim tarihi 24 haziran 2022 olarak belirlendi.

OSB’ye başkan olarak sanayici tarafından seçilen Tahir Nursaçan ve OSB’de 4 yöneticinin yargı kararı görevden uzaklaştırılmasının ardından kısa süreliğine aynı yönetimden Murat Yibur geçici olarak başkan seçilmiş iken yapılan yönetim kurulu toplantısı ile Yunus İmamoğlu ismi başkanlığa seçilmiş idi. OSB yönetim kurulundan Yunus İmamoğlu, Murat Yibur, Şaban Andaç, Mustafa Katırcıoğlu, Hacıbey Emre Erkahyaoğlu, Mehmet Beydilli ve Hasan Elcümen yönetimden istifa ederken denetim kurulunda görev yapan Levent Somtaş, İsmail Işık, Ali İstanbulluoğlu ve Selçuk Sancak denetim kurulu üyeliklerinden 26.05.2022 tarihinde istifa etmişlerdi.

Buna göre, istifalar Sanayi ve Ticaret il müdürlüğü tarafından kabul edilirken seçimlerin 24 Haziran 2022 tarihinde Cuma günü yapılacağı öğrenildi. Yapılacak olan seçimlerde resmi bir adaylık konusunda açıklama olmaz iken, OSB içerisinde kulisler şimdiden hareketlenmeye başladı.