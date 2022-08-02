OSB yönetiminden Melikgazi’ye iade-i ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Bölge Müdürü, Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na iade-i ziyarette bulundular.

Melikgazi Belediyesi olarak tüm sanayiciler ile işbirliği içinde olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sayın Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Bölge Müdürü’müz iadeyi ziyarette belediyemize bulundular. Değerli başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabii Organize Sanayi başta olmak üzere Serbest Bölgemiz, Mimarsinan OSB gibi sanayi merkezleri Melikgazi bölgemizde. Ben her zaman söylüyorum sanayicileri sırtımızda taşırsak azdır. Çünkü yaptıkları üretim, sağladıkları ihracat ve katma değerin yanında istihdam da var. Birçok kardeşimiz binlerce kardeşimiz bugün sanayilerde, fabrikalarda çalışıyor. Dolayısıyla sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Her türlü desteği vermek üzere belediye olarak hazırız. Tüm sanayicilerimizle en iyi şekilde çalışacağız. Kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinin tekrar hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Misafirperverliği için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise; “Başkanımıza iadeyi ziyarette bulunduk. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak başkanımıza hep beraber birlik içerisinde çalışmak istiyor, tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Kayseri’miz için birbirimizle dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.