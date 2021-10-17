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OSB Teknik Koleji’ne yeni transfer

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekibi Kayseri OSB Teknik Koleji, Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen Berra Eren’i renklerine kattı.

KAYSERİ 17.10.2021, 08:43
OSB Teknik Koleji’ne yeni transfer

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi ekibi Kayseri OSB Teknik Koleji, Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen Berra Eren’i renklerine kattı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji bir transfer daha yaparak, Aydın Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Berra Eren ile anlaşmaya vardı. Kayseri OSB Teknik Koleji Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Aramıza Hoş geldin Berra Eren. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen orta oyuncu Berra Eren, bu sezon çifte lisansla Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor’a teşekkür ederiz. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun” denildi.

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