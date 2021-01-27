OSB Teknik Koleji’nden bir transfer daha

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden OSB Teknik Koleji kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı.

Peru Milli takımı smaçörlerinden Leslie Leyva sezonun ikinci yarısında Turuncu-Siyahlı formayı terletecek. Son olarak Peru’nun Universidad San Martn takımında forma giyen 1998 doğumlu, 1,75 m boyundaki sporcu Cuma günü takıma katılarak idmanlara başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Transferin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen isim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik, forma sponsorlarımız Arven Yapı Endüstrisi, Cennet Mobilya, Twin Aydınlatma Teknolojisi ve her şartta yanımızda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.