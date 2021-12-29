OSB Teknik Koleji, yüzme grup müsabakalarına katılacak

OSB Teknik Koleji öğrencileri 3-5 Ocak 2022 tarihinde Rize’de yapılacak olan Yüzme Grup Müsabakalarına katılacak.

Kayseri’de düzenlenen Liseler Arası Yüzme müsabakalarını 2. sırada tamamlayan OSB Teknik Koleji, grup müsabakalarına katılma hakkı elde etti. OSB Teknik Koleji, grup müsabakaları için Cumartesi günü Rize’ye gidecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüzme İl Temsilciliği tarafından organize edilen Liselerarası Yüzme İl Birinciliği, olimpik havuzda yapılmış ve 3 gün sürmüştü. 50 okuldan 139 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda OSB Teknik Koleji, erkeklerde ikincilik elde etmişti. Bu derecesi ile grup müsabakalarına katılma hakkı elde eden OSB Teknik Koleji, grup müsabakaları için cumartesi günü Rize’ye gidecek.

OSB Teknik Koleji öğrencileri, Antrenör Mehmet Erol gözetiminde grup müsabakalarında yer alacak. 3-5 Ocak’ta Rize’de yapılacak olan grup müsabakalarında OSB Teknik Koleji, ilk 4’e girmesi durumunda yarı finallere katılma hakkı elde edecek.