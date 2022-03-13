OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle kapattı
SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 22. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek Kayseri’ye galibiyetle döndü. Normal sezonu 36 puanla 4. sırada tamamlayan turuncu siyahlılar play-off oynamaya hak kazandı.
SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 22. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek Kayseri’ye galibiyetle döndü. Normal sezonu 36 puanla 4. sırada tamamlayan turuncu siyahlılar play-off oynamaya hak kazandı.
Salon: Hasan Doğan Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik xx, Orhan Sakin xx
Bahçelievler Belediyespor: Gizem As x, Ayça Demir x, Ece Yılmaz x, Havva Aleyna Çelik x, Ebru Şahin x, Naz Akyüz x, Elizabeth Campos x, Dilara Elmacıoğlu x, Nursena Ballıoğlu x, Zeynep Yeşilova x, Beril Karaduman x, Burcu Evin x, Sevval Uçar x, Beyza Elif Dayı x
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan sert xx, Mernenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Unzilenur Cansız x, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Buse Kaygısız xx, Zehra Coşkunsu xx
Setler:
1.Set:17-25
2.Set:25-16
3.Set:21-25
4.Set:23-25