OSB Teknik Koleji evinde kazandı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde oynadığı maçta Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1, Ligi’nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde Antalyaspor’u konuk etti. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-16 ve üçüncü seti 25-13 kazanan Turuncu-Siyahlılar haftayı galibiyetle kapattı.