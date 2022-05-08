OSB Teknik Koleji, Berra Eren ile yeniden anlaştı

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik iç transferde Berra Eren ile yeniden anlaşma sağladı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik geçen sezon kadrosunda yer alan Berra Eren ile yeni sezonda da devam edecek. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren turuncu siyahlılar, iç ve dış transferde görüşmelerini sürdürüyor. Berra Eren, çifte lisans ile hem CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlikspor’da hem de Aydın Büyükşehir Belediyespor’da forma giyecek. CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik Kulübünden yapılan açıklamada; “Yeniden hoş geldin Berra Eren. Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen ve geçtiğimiz sezon takımımızın başarısında büyük katkısı bulunan orta oyuncu Berra Eren, bu sezon yine çifte lisansla ailemize katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor’a transfer için teşekkür ederiz” denildi.