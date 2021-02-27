OSB Teknik Koleji 5. kez kazandı
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligde beşinci galibiyetini aldı.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji bu sezon ligde beşinci galibiyetini aldı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 17.haftasını galibiyetle kapattı. Turuncu-Siyah takım, evinde oynadığı maçta Antalyaspor’a sert vermeden 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Turuncu siyahlılar rakibi Antalyaspor her iki maçta da mağlup etmiş oldu. Bu sonuçla ligdeki beşinci galibiyetini alan OSB Teknik Koleji puanını 15 yaptı. 15 maçta 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Turuncu Siyahlılar, ligin 18.haftasında deplasmanda Çukurova Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. OSB Teknik Koleji’nin bu sezon kazandığı maçlar şu şekilde;
2.Hafta Numune Gençlik-OSB Teknik Koleji 0-3
5.Hafta OSB Teknik Koleji-Sakarya Voleybol 3-1
6.Hafta Antalyaspor-OSB Teknik Koleji 1-3
13.Hafta OSB Teknik Koleji- Numune Gençlik 3-017.Hafta OSB Teknik Koleji-Antalyaspor 3-0