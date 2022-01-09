OSB Başkanı Yibur: “Gazeteciler bilgi edinme hakkımızın teminatıdır”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Gazetecilerin Türk Milletinin sesi olduğunu ve gazetecilerin çok zor bir görevi büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini ifade eden Başkan Yibur, “Bilgi edinme hakkımızın teminatı olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, gazetecilik mesleğinin ne denli meşakkatli olduğunu bildiğini söyledi ve bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteren tüm gazetecileri kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ifade eden Başkan Murat Yibur, “Milletimizin bilgi edinme ve haber alma hakkının teminatı olan gazetecilerimiz zor şartlar altında görevlerini başarıyla sürdürmektedir. Yerel ya da yaygın basında görev alan arkadaşlarımız milletimizin gözü, kulağı, sesi olmuşlardır. Yaptıkları işle aynı zamanda çok önemli bir denetim mekanizması rolünü de üstlenen gazetecilerimiz yanlışların azalmasını, güzelliklerin yaygınlaşmasını da sağlamaktadır" dedi.

OSB Başkanı Murat Yibur sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Böylesine önemli görevler üstlenen gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nu kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”