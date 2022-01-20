OSB Atletikspor’dan 2 transfer birden

OSB Atletikspor, 2. transfer döneminde kadrosuna 2 önemli takviye yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor kadrosuna 2 yeni isim dâhil etti. Turuncu siyahlılar Kayserispor alt yapısından yetişen ve farklı takımlar forma giyen Ahmet Kürşat Kılıç ve Ergün Bölükbaşı’nı transfer etti. Her iki oyuncu bu hafta sonu oynanacak olan Başakpınar Belediyespor maçında forma giymeleri bekleniyor. OSB Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; “Lig yeni başlıyor. Kayserispor kariyeriyle profesyonel liglerde mücadele eden, alt yaş gruplarında Milli takım formasını onlarca kez onurla taşıyan 2001 doğumlu kanat oyuncusu Ahmet Kürşat Kılıç ve Kayserispor ile Erciyesspor alt yapılarında yetişen tecrübeli orta saha oyuncusu Ergün Bölükbaşı, ligin ikinci yarısında kulübümüzün formasını terletecekler” denildi.