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OSB Atletikspor parkeye iniyor
OSB ATLETİKSPOR LİGİN İLK MAÇINDA SAHASINDA BOLU BELEDİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK.
KAYSERİ 08.10.2020, 09:26
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OSB Atletikspor ligin ilk maçında sahasında Bolu Belediyespor ile karşılaşacak.
Bu sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji, sahasında Bolu Belediyespor ile karşılaşacak. Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji , ilk maçında 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 13.00’te evinde Bolu Belediyespor’u ağırlayacak. Grubunda bulunan 12 takımla zorlu bir yarışa girecek olan Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji’nde hedef Sultanlar Ligi’ne yükselmek.
TVF’nin 2020-2021 sezonunda lig maçlarının seyircisiz oynanma kararından ötürü taraftarlar sezonun ilk maçını tribünden izleyemeyecek.
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