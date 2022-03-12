OSB Atletikspor ligi 3. sırada tamamladı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Teknik Koleji Atletikspor sezonu 3. sırada tamamladı.

2021-2022 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Teknik Koleji Atletikspor sezonu ilk üç takım arasında tamamladı. 18 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan turuncu siyahlılar 29 puanla sezonu üçüncü sırada tamamladı. Ligin en genç takımı olduklarını ve seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarını belirten OSB Teknik Koleji Atletikspor Antrenörü Bekir Dağlı; “Sezonun son maçını da güzel bir müsabaka ile tamamladık. Süper Amatör Küme’nin en genç kadrosu ile mücadele eden ekibimiz ligi 3. sırada bitirdik. Başta başkanımız Adil Özhan, yöneticilerimiz olmak üzere U18 hocamız Serkan Karakuş, Antrenörümüz Eşref Akdere’ye, kaptanlarımız ve genç sporcularıma teşekkür ediyorum. Seneye şampiyonluğun en büyük adayı OSB Teknik Koleji Atletikspor olarak sahalarda görüşmek üzere. Ayrıca dostça mücadele ettiğimiz, arada tartıştığımız rakiplerimize teşekkürü borç bilirim. Bu sezon gerek organizasyon ve tesislerin kullanımı, gerekse gece maçları gibi güzel çalışmalar yapan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) başkanımız Mutlu Önal ve yönetimine, Futbol İl Temsilcimiz Mehmet Yücel ’e teşekkür ederim” dedi.