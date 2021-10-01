Oruçreis’e 200 milyon TL’lik proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOKİ ile işbirliği halinde yapılacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 572 konut ihalesinin yapıldığını, yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak projeyi bölgede hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi almak ve projeyi değerlendirmek amacıyla bir toplantı yaptı. Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olma yönünde birçok proje yürüten Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürütülen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’ten bilgi aldı. Vatandaşlara gerekli bilgilerin verildiğini de ifade eden Büyükkılıç, bölgeye yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olan bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Burada açıklamalarda bulunan ve Kayseri’ye güzellik üstüne, güzellik katacaklarını ifade eden Büyükkılıç, yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçtiğini dile getirdi. Oruçreis Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız bu çalışma da 572 konut ihalesi yapıldı. Vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Projemiz hazır. Çok katlı değil. 4 ya da 5 katlı konutlardan oluşan anlayış içerisinde. Bu bölgemizde yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olan bu projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Daha öncede kentsel dönüşüm ile bu bölgede çalışma yapacağımızı ifade ettiğimiz sözümüzü, inşallah yerine getirmiş olacağız. Yaklaşık iki senede bu çalışma tamamlanacak. Aynı zamanda ödemesiyle ilgili, ödeme gerektiren boyutlarda yaklaşık on yılda ödeme söz konusu olacak. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Onların yanında olacağız. Şehrimize de güzellik üstüne güzellik katacağız.”

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması sağlanacak. Mevcut alandaki yapıların tamamı ruhsatsız olurken, afet riski altında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çok ciddi güvenlik problemleri ve imar uygulamalarının yapılamaması sonucu sosyal alanların oluşturulamaması, dönüşümün temel nedenlerini ve gerekliliğini gösteriyor. Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması sağlanacak projede, riskli alan ilanı sağlanan alanda bulunan hak sahipleri ile 18 Ekim’de uzlaşma görüşmelerine başlanacak.