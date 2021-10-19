Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 200 milyon TL’lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri ve gayretleri ile büyükşehir belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin riskli alan ilanı yapılan alanda bulunan hak sahipleri ile mevcut taşınmazları karşılığında, modern ihtiyaçlara göre tasarlanmış konutlara göre uzlaşma görüşmeleri yoğun ilgi ile başladı. Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıyor. Tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilirken, uzlaşma görüşmeleri için gelen vatandaşlara, belediye personelleri maket üzerinden yeni yaşam alanları ve uzlaşma detayları hakkında bilgiler veriyor.

Mevcut alandaki yapıların tamamı ruhsatsız oluşu, afet riski altında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çok ciddi güvenlik problemleri ve imar uygulamalarının yapılamaması sonucu sosyal alanların oluşturulamaması, dönüşümün temel nedenlerini ve gerekliliğini gösteriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, tüm hak sahiplerini uzlaşma görüşmeleri için Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na bekliyor.