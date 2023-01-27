Organ bağışına ’karikatürlü’ farkındalık

Erciyes Organ Nakli Vakfı tarafından organ naklinde farkındalık oluşturmak amacıyla karikatür sergisi açıldı. Sergi açılışında konuşan Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Temennimiz akıldaki şüpheleri gidererek bağış sayılarını arttırmak” dedi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışına Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve vakıf üyeleri katıldı. Serginin yanında da bağış yapmak isteyen vatandaşlar için Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağış standı açıldı.

Özellikle kadavradan bağış sayılarının artması için gayret göstererek çalışacaklarını söyleyen Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Erciyes Organ Nakli Vakfı olarak organ bekleyen vatandaşlarımıza organ temini bakımından farkındalık oluşturmak için bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Bugün burada yapmış olduğumuz faaliyet de, 2 senede bir Ankara’da düzenlenen ve sonrasında Kayseri’de yapılan karikatür sergisi. Buna karikatür sergisi deyip geçmemek lazım. Üzerinde çok mana ifade eden karikatürler var. Vatandaşlarımızın buraya gelip organ naklinin ve bağışının ne manaya geldiğini ve organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bizzat kendilerinin görmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Hayatlarını idame ettirebilmek için sadece organ nakli olması gereken hastalarımız var. Bugün Türkiye’de 30 bin civarında organ bekleyen hasta var ve bu hastalara canlıdan organ nakli yapılıyor ama esas hedefimiz beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan organları alıp nakil yapmak. Dolayısıyla insan hayattayken, sağlığı yerindeyken organlarını bağışlaması gerekiyor ki bir gün vefat ettiğimizde ya da beyin ölümü gerçekleştiğinde organlarımız alınabilsin. Bir insandan alınan organların birçok insana fayda sağladığını düşünürsek eğer bunun da çok önemli olduğunu söylemek gerekir. Bundan sonraki süreçte inşallah hem vatandaşlarımızın bağış yapmaları konusundaki farkındalığın arttırılması hem de gerçekten organ naklinin özellikle kadavradan yapılmasına yönelik çalışmaların arttırılması noktasında gayretlerimize devam edeceğiz” dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da vatandaşların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesini ve bağış sayısını artmasını temenni ettiğini söyleyerek, “Öncelikle bu faaliyeti gerçekleştiren Erciyes Organ Nakli Vakfı başkanımız ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Malum ülkemizde organ nakli bekleyen çok sayıda vatandaşımız mevcut. Kayseri’de de istatistiklere baktığımız zaman 650 civarında organ bekleyen vatandaşımız var. Bunların tedavisi elbette bir takım yöntemlerle hayatlarını idame ettiriyorlar ama kalıcı olarak bu hastalıklardan kurtulabilmeleri adına organ nakli gerekmekte. İlimizde de hem üniversitemizde hem de şehir hastanemizde organ nakli ile ilgili süreçler yürütülüyor. Son 5 yıl içerisinde 250 civarında nakil gerçekleştirilmiş ki bu anlamlı bir sayıdır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur, bu konuda eğer duyarlılık geliştirilir ve gerekli sağlık tesislerine müracaatlarını yaparak organlarını bağışlarlarsa gerçekten çok anlamlı bir işe imza atmış olacaklar. Temennimiz bu farkındalık oluşturulan alanlarla, eğitimlerle vatandaşlarımızın duyarlılıklarının arttırılması ve bağış noktasında da bizim açmış olduğumuz stantlar veya sağlık tesisleri vasıtasıyla bağışlarını gerçekleştirmeleri. Maalesef bağış sayılarına baktığımız zaman özellikle son 3 yıl içerisinde çok düşük rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda maalesef eksiğiz. Özellikle kadavradan donör sayıları çok düşük. Ülkemizde daha çok canlı donör bağışları söz konusu. Canlıyken organlarımızı sevdiklerimize veriyoruz ama beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu sayılarımız maalesef çok düşük kalıyor. Bizler de bu faaliyetlerle birlikte hem ilimizde hem de ülkemizde bağış sayılarının arttırılması için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah temennimiz vatandaşlarımızın zihnindeki şüpheleri de gidererek, bağış sayılarını arttırmak” ifadelerini kullandı.