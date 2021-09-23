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Ören Dere Kanalı’nda çalışmalar hızla sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, DSİ tarafından gerçekleştirilen Ören Dere Kanalı’nda çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

KAYSERİ 23.09.2021, 11:35
Ören Dere Kanalı’nda çalışmalar hızla sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, DSİ tarafından gerçekleştirilen Ören Dere Kanalı’nda çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Bir kilometrelik kanal çalışmasının devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan, kanalın Hacılar’a önemli bir yatırım olacağını söyledi. Birim amirleriyle birlikte kanal çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek şöyle konuştu;

"Ören Dere kanalı ilçemiz ve ilimiz için önemli projelerden birisi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen projede ihale sürecinin ardından başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Burada yapılan çalışma ile ömrünü tamamlamış bir kilometrelik kapalı kanalı açık hale getirerek önemli bir projeyi de ilçemize kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımıza sıkıntı vermemek için gayret gösterdiğimiz çalışmamızda oldukça ilerleme kaydedildi. Kanalın yapılması ile birlikte yolda bölünmeler oluyor. Bu süre zarfında halkımızdan sabır rica ediyoruz. İlimiz ve ilçemiz için yürüttüğümüz projelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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