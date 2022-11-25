ORAN’dan ‘Rota Yozgat’ protokolü

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 2022 yılı faaliyet çalışmaları çerçevesinde Yozgat’ın turizm ve tanıtım alanında desteklenmesi için web sitesi ve mobil uygulama geliştirilmesi çalışmaları başlattı.

Gerekli hazırlık çalışmaları sonucunda Yozgat Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı paydaşlığında yürütülen Rota Yozgat uygulaması geliştirilmeye başladı. Uygulama sürecinde, Yozgat ve ilçelerinde bulunan doğal güzellikler, tarihi eserler ve gastronomi ürünleri gibi turistik değerlerin 4K çözünürlükte fotoğraf ve video çekimleri, belirlenen konumlarda hızlandırılmış video ve 360 video çekimleri yapılarak hazırlanan web sitesinde ve mobil uygulamada gösterimi ve tanıtımı yapılacak. Uygulama çerçevesinde, ilin tanıtımına ilişkin destinasyonlar ve rotalar ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır. Uygulama sayesinde ziyaretçiler Yozgat ile ilgili Nasıl gidebilirim?, Ne yapabilirim?, Nerede kalabilirim? ve Nerede, ne yiyip, içebilirim? gibi sorularına cevap bulacak.

Uygulamanın hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili protokol Yozgat Valisi Ziya Polat ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından imzalandı. Protokol için düzenlenen imza töreninde uygulamanın tanıtımı yapıldı ve ilin turizmi ve tanıtımına yapacağı katkılar belirtildi.