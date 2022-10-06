ORAN Kalkınma Ajansı’nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2024-2028 Bölge Planı hazırlıkları çerçevesinde Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaylarda, Turizm, Tanıtım ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Fatih Atilabey’in her il için ayrıca hazırlanan mevcut durum analizi sunumları ile katılımcılara bölge hakkında bilgiler verildi.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda belirlenen stratejik öncelikli sektörlerin sorunları tespit edilerek çözümüne yönelik hedef ve tedbirler belirlendi.