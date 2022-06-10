banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

ORAN Kalkınma Ajansı toplanıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetimi, Haziran ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı için pazartesi günü toplanacak.

KAYSERİ 10.06.2022, 15:35
ORAN Kalkınma Ajansı toplanıyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetimi, Haziran ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı için pazartesi günü toplanacak.

ORAN Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca, ORAN tarafından düzenlenecek olan Ajans İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın bilgilendirme toplantısı da aynı gün yapılacak.

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak olan toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katılacak.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu