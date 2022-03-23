Önüne geleni bıçakladı

Kayseri’de bir kişi, yolda yürürken tanımadığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda F.S. (17), yolda yürüdüğü esnada hiç tanımadığı A.B.’yi (18) bacaklarından, S.K.’yı (45) sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslardan S.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, A.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli F.S. ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Fiziki çalışma yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren F.S.’yi gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan F.S., adliyeye sevk edildi.