Önce Sarız Sonra Kahramanmaraş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, depremden etkilenen Kayseri’nin Sarız ilçesi ile Kahramanmaraş’ta temaslarda bulundu.

Başkan Yalçın, güney ve güneydoğu illerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Talas Belediyesinin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Bu çerçevede felaketin yaşandığı ilk günden itibaren sık sık bölgeye giderek Talas Belediyesi tarafından yapılan yardım ve altyapı çalışmalarını takip eden Başkan Yalçın, son olarak Kahramanmaraş’taki konteyner kente Talas Belediyesi tarafından kurulan çocuk oyun gruplarını inceledi.

Öte yandan Başkan Yalçın, depremlerden etkilenen Kayseri’nin Sarız ilçesini de ziyaret etti. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile bir araya gelen Başkan Yalçın, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de “Sarız’ın ve Sarızlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız” diyerek yapılacak çalışmalara destek olmaya her zaman hazır oldukları mesajını verdi.