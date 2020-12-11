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Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı.
KAYSERİ 11.12.2020, 16:11
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy korona virüse yakalandı.KTO Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüse yakalandı. Tedbir amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Gülsoy’un tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Ömer Gülsoy’un korona virüse yakalanan babası Hacı Mehmet Gülsoy’un da tedavisi devam ediyor.
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