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Olay Türk TV’nin acı günü
Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.
KAYSERİ 26.07.2022, 15:13
Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.
Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser’in babası Osman Keser (86), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Keser’in cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Olay Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftçi, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.