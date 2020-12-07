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Okullardaki çalışmalar pandemiye rağmen sürüyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, okullardaki tamirat işleri pandemiye rağmen devam ediyor.

KAYSERİ 07.12.2020, 14:22
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Okullardaki çalışmalar pandemiye rağmen sürüyor
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, okullardaki tamirat işleri pandemiye rağmen devam ediyor.

Yeşilhisar ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okul personeli, pandemi döneminde eğitim ve öğretime ara verilmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Personeller, okulun zemin kısmına su sızmaması için beton dökerek çevre düzenleme çalışması yaptı.

Çalışmaların okullarda eğitim ve öğretim başlayana kadar ve hava şartları el verene kadar devam edeceği öğrenildi.
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