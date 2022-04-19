2021-2022 faaliyet programında yer alan okul sporları okçuluk müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan müsabakaların ilk gününde yıldızlar kategorisinde yarışan sporcuların mücadelelerine sahne oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakaların ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı törene katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kabakcı, “Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Okul Sporlarına verilen önemle Olimpik branşlarımızda elde edilen başarılarımız artmaya başladı. Okul Sporlarında başarı elde eden sporcularımız, ilimizin alt yapısını oluşturduğunu düşünerek çalışmalarımıza ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. Okçuluk müsabakalarımız iki gün boyunca hız kesmeden devam edecek, mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.