Okul sporları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde yapıldı.

Yapılan bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve okul sporları il tertip komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda okul sporlarının dünü, bugünü ve geleceği hakkında görüş alışverişi yapıldı. İki kurumun ortak çalışmaları ile kentte bulunan öğrencilerin spor müsabakalarına yönlendirilmesi ve müsabakalara katılımın arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliği yeniden vurgulandı. Toplantıda ayrıca Yetenek Taraması ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın projeleri de ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; “İki kurum arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olması ile birlikte okul sporlarında Kayseri yıllarca ön planda olmuş bir şehir. İnşallah iki paydaş kurumun bu çalışmalarıyla bu sezon Kayseri’yi okul sporları branşlarında daha da ileriye taşıyacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.