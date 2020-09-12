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Öksüt Madencilik’te istifa

ÖKSÜT MADENCİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ ALPER SEZENER İSTİFA ETTİ.

KAYSERİ 12.09.2020, 16:00
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Öksüt Madencilik’te istifa

Öksüt Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Alper Sezener istifa etti.

Öksüt Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Alper Sezener’in Kanada yönetimi ile yönetimsel konularda anlaşamadığı için istifa ettiği öğrenildi. Kanada yönetiminin yabancı bir üst düzey yönetici ile devam edeceği belirtilirken, şirketin eski Genel Müdürü Alper Sezener, şirketi kuruluşundan itibaren üretime geçene kadar başarıyla yönetti ve yaklaşık bin kişinin iş sahibi olmasında büyük katkısı oldu.

Develi, Kayseri ve İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük yatırımlarından biri olan Öksüt Altın Madeni Projesi’nin akıbeti ve Develi Kamuoyu’nun olası yabancı yönetime karşı ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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