Okçuluk ilkbahar kupası tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliğinin 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan İlkbahar Kupası Kadet Genç Büyükler Okçuluk Müsabakası sona erdi.

03-04 Mart 2021 tarihleri arasında Açık Hava Okçuluk Eğitim Alanında yapılan müsabakada 32 sporcu mücadele etti. Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde yapılan müsabakaların sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ve takımlara, madalya ve kupaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Melikgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Atalay Yaman tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.