Oğuz Saltabaş 2 maçta 5 gol attı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Talasgücü Belediyespor’un golcü oyuncusu Oğuz Saltabaş, ligde oynadığı son 2 maçta 5 gol kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini ligin 3. haftasında aldı. Ligde oynadığı ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı lacivertliler 5 puan topladı. Sezon başında transfer edilen tecrübeli golcü oyuncu Oğuz Saltabaş, 2 haftadır rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Oğuz Saltabaş, 3 maçta 6 gol atan Talasgücü Belediyespor’da 5 gole imza koydu.

32 yaşındaki golcü, ligin ilk haftasında gol atamazken, ligin 2. haftasında Mucurgücü ağlarına 1 gol attı. Oğuz Saltabaş, geçen hafta oynanan Başkent Şafakspor maçında 4 gol atarken gol sayısını 5’e çıkarttı.