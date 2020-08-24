Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CELALETTİN EKİNCİ, KORONA VİRÜS SALGININDAN DOLAYI UZUN SÜRE OKULLARINDAN AYRI KALAN VE BUGÜN İLK KEZ SEMİNER ÇALIŞMASI İÇİN OKULLARINA KAVUŞAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs salgınından dolayı uzun süre okullarından ayrı kalan ve bugün ilk kez seminer çalışması için okullarına kavuşan öğretmenlerle bir araya geldi.
İlk ziyaretini Melikgazi ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokuluna yapan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okulda alınan önlemleri yerinde inceleyip okul müdüründen bilgi aldı. Ekinci, ikinci ziyaretini ise Mehmet Bükem Somtaş ilk ve ortaokuluna yaptı. Toplantılarda okullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, sürecin işleyişi hakkında öğretmenlerimi zinden fikirlerini aldı.
Ekinci, öğretmenlere yaptığı konuşmada; “ Bu sürecin kahramanları sizler olacaksınız. Sizlerin çalışmaları toplumu etkileyecek. İyi bir planlama ile; yüz yüze olsun, uzaktan eğitim olsun iyi değerlendirip bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekir. Sorumluluğumuz çok büyük. Dünya eski dünya değil, uzaktan eğitimde tecrübe sahibi oldunuz. EBA Dünya da eşi benzeri olmayan bir sistem bunu iyi kullanmamız gerekir. Öğretmenlerimiz kendilerini okullarında olmayı hayal etmeli, kendilerini okullarda görmelidir. Kendimizin ve öğrencilerimizin sağlık tedbirlerini alarak eğitime devam etmeliyiz hiçbir öğrenciyi eğitimden mahrum etmemeliyiz” dedi.
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